Anna Sorokin plant Reality-TV-Show, um wahres Ich zu zeigen

Anna Sorokin hofft, sich endlich selbst präsentieren zu können! Die in Russland geborene Deutsche hatte von 2013 bis 2017 die New Yorker High Society hinters Licht geführt. Als Hochstaplerin und Betrügerin wurde sie 2021 jedoch zu einer Haftstrafe verurteilt. Im Oktober 2022 wurde die Fake-Erbin dann aber entlassen. Jetzt plant Anna eine Reality-TV-Show, in der sie sich endlich selbst zeigen kann.

Wie die 31-Jährige gegenüber HollywoodLife ausplauderte, plane sie zusammen mit ihrem Anwalt Duncan Levin eine Reality-TV-Show über ihr Leben. "Ich bin dankbar für die enorme Unterstützung, die ich erhalten habe", betonte Anna in diesem Zuge. Sie sei "so glücklich, dass die Menschen in der kommenden Show [ihr] wahres Ich sehen können." Auch die Aussicht, legal Geld zu verdienen, scheint Anna zu gefallen: "Ich freue mich wirklich darauf, meinen Lebensunterhalt mit etwas zu verdienen, das ich liebe."

In der Netflix-Serie "Inventing Anna" mit Julia Garner (28) in der Hauptrolle wurde auch schon das Leben der Betrügerin verfilmt. Ihr Anwalt betonte jedoch, dass in der kommenden Reality-TV-Show mehr von der echten Anna gezeigt werden soll. "In [Annas] Fall gab es so viele, die ein falsches Bild von ihr hatten, oder zumindest ein Bild, das sehr stark auf der Netflix-Serie basiert", meinte Duncan. Dabei sei die gebürtige Russin eine "komplexe und talentierte Person."

Anzeige

Splash News / ActionPress Anna Sorokin in New York

Anzeige

Emmy Park / MEGA Anna Sorokin im Oktober 2022

Anzeige

DAVID GIESBRECHT/NETFLIX Julia Garner in "Inventing Anna"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de