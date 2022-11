Aus Haft entlassen: So lebt Anna Sorokin heute in New York

Anna Sorokin führt ein ganz anderes Leben. Die in Russland geborene Deutsche sorgte vor einigen Jahren für jede Menge Aufregung: Als Hochstaplerin und Betrügerin musste sie sich in New York vor Gericht verantworten. Die Rede war von mehreren Millionen Euro Betrugssumme. Doch im Oktober 2022 durfte sie das Gefängnis nach drei Jahren endlich auf Kaution verlassen. Auch wenn sie noch nicht gänzlich frei ist, führt Anna nun ein neues Leben...

Die Reporter der Sendung "Punkt 7" durften Anna in ihrer Wohnung in New York besuchen und sie einen Tag begleiten. Mittlerweile lebt sie in einem kleinen Apartment, doch ein bisschen von dem Luxus von früher hat sie sich bewahrt. Dennoch ist die Fußfessel ihr ständiger Begleiter und verlassen darf sie das Haus wegen des Hausarrestes nur einmal pro Woche. Bei dem wöchentlichen Besuch beim Bewährungshelfer brezelt sie sich dann auch gerne mal auf – für die Mitarbeiter in dem Büro nichts Neues. "Sie sind meine Albernheiten gewohnt", lachte Anna. Eine Designerin ist immer an ihrer Seite, wie auch ein Fotograf.

Ihre begrenzte Freizeit verschwende Anna dann nicht mit Kochen oder Ähnlichem. Viel lieber bestelle sie einfach zu essen. "Es macht keinen Sinn zu kochen. Man braucht so viele Zutaten für ein Gericht", meinte die 31-Jährige. So habe sie viel mehr Zeit für ihre Freunde, die regelmäßig zu Besuch kommen können.

Splash News / ActionPress Anna Sorokin vor ihrem Apartment in New York

Splash News / ActionPress Anna Sorokin in New York

ActionPress Anna Sorokin mit Fußfessel in New York

