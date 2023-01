"Bullshit": Das sagt Peyman Amin zu Tessas GNTM-Kritik!

Peyman Amin (51) kann Tessa Bergmeiers (33) Aussagen nicht nachvollziehen! Aktuell ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Dschungelcamp zu sehen und zieht dort ziemlich über Heidi Klum (49) und ihre Show her: Man habe sie zu einem Monster gemacht. Peyman saß in Tessas Staffel neben der Modelmama in der Jury und bezog jetzt klar Stellung zu den Aussagen: Er kann die Kritik gar nicht nachvollziehen!

Tessa behauptet zum Beispiel, gar nicht gewusst zu haben, worauf sie sich in der Castingshow einlässt. "Das ist Bullshit! [...] Sie wusste ganz genau, worauf sie sich einstellt!", machte hingegen Peyman gegenüber RTL deutlich. Es habe schließlich schon vorher Staffeln mit reichlich Content gegeben. Auch dass Tessa ihre Emotionen negativ ausgelegt worden wären, sei Unsinn: "Wir zeigen, dass sie menschliche Attribute hat, und uns das vorzuwerfen oder Heidi das vorzuwerfen, das ist nicht fair."

Stattdessen solle Tessa dankbar für ihre Teilnahme sein, da sie es nur deshalb ins Rampenlicht und somit auch in den Dschungel geschafft habe. "Wer gesagt hat, dass Tessa im Vorfeld ein erfolgreiches Model war, der liegt falsch!", fand Peyman knallharte Worte.

