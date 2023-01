Fans überzeugt: Bindi Irwin ist schwanger mit zweitem Baby!

Bekommt die Familie etwa Zuwachs? Bindi Irwin (24) und ihr Mann Chandler Powell (26) durften im Jahr 2021 zum ersten Mal eine Tochter auf der Welt begrüßen: Die kleine Grace Warrior (1) erblickte das Licht der Welt! Seitdem teilen die Tierschützer immer wieder niedliche Einblicke in ihr Leben mit der kleinen Grace und den zahlreichen Tieren im Australia Zoo. Doch ihre Fans fragen sich nun: Erwartet Bindi ein weiteres Kind?

Da sind sich ihre Follower fast sicher. Denn in letzter Zeit hat die Tochter von Steve Irwin (✝44) nur noch Bilder von sich gepostet, auf denen sie ihren Bauch verdeckt. So posteten viele nun unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag ihre Vermutungen: "Ich habe das Gefühl, dass ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester für Grace auf dem Weg ist... Viele Fotos mit verstecktem Bauch in letzter Zeit", schrieb etwa ein User. "Versteckt immer noch das kleine Bäuchlein", entdeckte ein anderer Fan.

Schon im November kamen erste Schwangerschafts-Gerüchte auf, als Bindi ein Familienfoto teilte. Damals versteckte sie ihre Körpermitte geschickt hinter einer riesigen Geburtstagstorte! Wie Daily Mail erfahren haben will, ist sich ein Insider auch sicher, dass sie "lieber früher als später" ein weiteres Kind haben möchte.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin und Chandler Powell mit ihren Kangurus

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace Warrior

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin und Chandler Powell mit Tochter Grace Warrior im November 2022

