Ganz allein: Bindi Irwins kleine Tochter Grace (1) läuft!

Bindi Irwins (24) Tochter Grace Warrior (1) wächst und wächst! Die australische Tierschützerin und ihr Mann Chandler Powell (25) durften im März 2021 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Inzwischen ist die kleine Grace also bereits über ein Jahr alt – und hält die Familie im Alltag ganz schön auf Trab: Bindis Töchterchen Grace läuft jetzt nämlich schon ganz ohne die Hilfe ihrer Eltern!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Bindi jetzt ein Video, mit dem sie ihrer Community einige Einblicke in den Alltag mit ihrer kleinen Tochter gewährt: In dem Clip läuft Grace beispielsweise ganz ohne Hilfe über eine grüne Wiese – oder steht allein am Strand und blickt auf das Meer. "Lady Elliot Island, The Great Barrier Reef", betitelte die stolze Mama das Posting kurz und knapp und verriet somit den Ort, an dem die süßen Aufnahmen entstanden sind.

Die Fans waren bei diesem Anblick ganz hin und weg – sie hinterließen Bindi zahlreiche Nachrichten in der Kommentarspalte. "Sie ist wirklich ein Engel", "So ein wundervolles kleines Mädchen" oder auch "Sie ist so süß", schwärmten beispielsweise drei User von der Kleinen.

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin und ihre Tochter Grace

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwins Tochter Grace Warrior im September 2022

Anzeige

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit Tochter Grace und Ehefrau Bindi Irwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de