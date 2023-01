Missbrauch: Justizbeamte sollen Joe Exotic geschlagen haben!

Joe Exotic (59) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Gefängnismitarbeiter! Aktuell sitzt der Tiger King-Star seine 21-jährige Haftstrafe wegen geplantem Auftragsmord an seiner Erzfeindin Carole Baskin (61) ab. Doch mit den Verhältnissen im Knast ist er gar nicht zufrieden – der Wildkatzenliebhaber bezeichnet das Kittchen als Hölle, in dem man schlimmer als ein Tier hause. Nun behauptet Joe auch noch, von den Justizbeamten geschlagen worden zu sein.

Im "Lauren Interviews"-Podcast berichtete er erzürnt von einer brutalen Prügelstrafe 2020 im Gefängnis von Oklahoma. "Sie haben mich verprügelt, acht Wärter haben mich an einen Stuhl gefesselt, splitternackt, haben mich so lange in eine Dusche gesteckt, dass ich ohnmächtig wurde, und als ich aufwachte, hatte ich Hautfetzen an den Armen von den Riemen", behauptet Joe.

Joes Vertreterin hatte schon öfter erklärt, dass ihr Mandant hinter Gittern extrem schlecht behandelt werde: "Er wurde im Gefängnis sehr misshandelt und missbraucht, und ich denke, die meisten Menschen wären schockiert, wenn sie das alles wüssten", hatte seine Bevollmächtigte Tami Springer Mirror berichtet. Das liege an seinem Lebensstil und seiner Sexualität.

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Oktober 2021

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem weißen Tiger

