Nach Kaynes Blitzhochzeit: Kim Kardashian hält Business-Rede

Kim Kardashian (42) scheint von Kanyes (45) Hochzeit unbeeindruckt zu sein! Acht Jahre lang gingen die beiden als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. Doch 2021 ging die Beziehung endgültig in die Brüche. Danach versuchte Kanye etliche Male, seine Ex wieder von sich zu überzeugen. Umso überraschender war es dann, dass der Musiker vor wenigen Tagen die Yeezy-Mitarbeiterin Bianca Censori geheiratet hat. Die Blitzhochzeit ihres Ex-Mannes scheint die Unternehmerin aber nicht sonderlich zu interessieren – Kim hält stattdessen eine Rede an einer Business School!

Das berichtete jetzt NBC Boston: Am Freitag reiste Kim überraschend in die Stadt, um als Gastdozentin eine Rede an der Harvard Business School zu halten. Auch meldete der Sender, dass die 42-Jährige fast zwei Stunden mit den Studenten über ihre unternehmerischen Vorhaben sprach. Vermutlich wurde der Auftritt auch für eine The Kardashians-Folge gefilmt, da Kim gemeinsam mit einem Kamerateam gesehen wurde.

Ein Insider verriet bereits, dass die TV-Bekanntheit nicht sehr an Kanyes Hochzeit interessiert sei – für sie sei nur wichtig, dass er sich um die gemeinsamen Kinder kümmert. "Kim kennt Bianca seit mehreren Jahren, da sie angefangen hat, für Kanye zu arbeiten, als sie noch verheiratet waren", erklärte die Quelle gegenüber HollywoodLife. Dass die beiden sich nun das Jawort gegeben haben, "interessiert sie nicht und sie verschwendet keinen Gedanken daran".

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

Getty Images Kim Kardashian im November 2022 in Los Angeles

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

