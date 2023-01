Seit "Reserve": Erster Termin für König Charles und Camilla

König Charles (74) und Königsgemahlin Camilla (75) bewahrten Haltung. In den vergangenen Tagen erlebte das britische Königshaus ungewohnte Turbulenzen. Der jüngere Sohn des amtierenden Monarchen Harry (38) brachte seine Biografie "Reserve" heraus und der Inhalt schlug in der Öffentlichkeit hohe Wellen. Wirklich begeistert soll die Familie davon nicht sein – aber Charles und Camilla nahmen trotzdem gut gelaunt Termine wahr.

Wie People berichtete, zeigten Charles und Camilla sich am Freitag gleich zweimal in der Öffentlichkeit. Von den familiären Streitigkeiten war ihnen aber nicht viel anzumerken: Beide traten gut gelaunt und professionell auf. Zusammen besuchten sie den englischen Ort Bolton in der Nähe von Manchester. Neben Gesprächen im Rathaus und einem abendlichen Konzert machten sie auch einen Abstecher in die örtliche Grundschule. Hier nahmen sie sich Zeit für die versammelten Kinder und Lehrer. Der elfjährige Aafreen durfte dem König sogar die Hand geben. "Ich stand unter Schock, als er meine Hand schüttelte. Er fragte, ob wir unser Mittagessen verpassen", erzählte der Schüler.

Zuvor besuchte Charles noch die größte Müslifabrik der Welt von Kellogg's in Manchester und lauschte dabei interessiert den Berichten der Mitarbeiter. Der Cerealien-Hersteller hat eine besondere Beziehung zum Königshaus, denn seit der Amtszeit von Charles' Großvater gehört ihm die Royal Warrant. Das Unternehmen beliefert die Palastküche mit Getreide und nutzte dafür früher einen kleinen Lieferwagen namens Genevieve.

Getty Images König Charles im englischen Bolton 2023

Getty Images Königsgemahlin Camilla und König Charles bei einem Termin im Januar 2023

Getty Images König Charles beim Besuch der Kellogg's-Fabrik in Manchester, 2023

