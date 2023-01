So hält sich Prinzessin Kate trotz stressigen Alltags fit!

Bei Prinzessin Kate (41) steht jeden Tag vermutlich so einiges im Terminkalender. Sie muss nicht bloß zahlreiche Termine mit ihrem Ehemann Prinz William (40) wahrnehmen, sondern sie ist auch Mutter von drei Kindern! Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) halten die stylische Britin mit Sicherheit mächtig auf Trab. So schafft es Kate, sich trotz ihres stressigen Alltags fit zu halten!

"Wann immer ich kann, quetsche ich Sportübungen in meinen Zeitplan", erzählt die Frau des Thronfolgers bei einer Veranstaltung für Englands Rollstuhlrugby-Team zur Feier ihres Sieges, wie Mirror berichtet. So springe sie morgens, bevor ihre Kinder in die Schule müssen, gemeinsam mit ihnen Trampolin. Auch der royale Nachwuchs sei sehr sportbegeistert. "Louis liebt Rugby. Sie sind alle gerade in einem Alter, in dem sie es lieben, herumzurennen", berichtet die 41-Jährige.

Die drei Sprösslinge treiben offenbar gerne mit ihrer Mama Sport. Doch die Begeisterung, mit ihrer Mutter gemeinsam zu singen, halte sich allerdings in Grenzen. Die Kinder seien nämlich gar keine Fans von Kates Gesangskünsten! "Ich glaube nicht, dass sie denken, dass ich viel Talent habe. Ich werde wohl Unterricht nehmen müssen", scherzte sie im letzten Monat beim alljährlichen Weihnachtskonzert.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Weihnachtsspaziergang

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de