Trotz Kanyes Turbo-Hochzeit: Kim Kardashian ist total happy

Kim Kardashian (42) lässt sich ihre Laune offenbar nicht vermiesen! Dabei hätte die Reality-TV-Ikone derzeit guten Grund, sich die Haare zu raufen: Ihr Ex Kanye West (45) hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur zahlreiche Skandale geleistet, sondern auch mit seinem Liebesleben Schlagzeilen gemacht. Der Rapper soll die Yeezy-Mitarbeiterin Bianca Censori geheiratet haben – eine Frau, die die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit angeblich nicht leiden kann. Trotzdem betonte Kim nun, wie glücklich sie ist!

Via Instagram teilte die 42-Jährige mehrere Bilder, auf denen sie ihre gute Laune präsentierte. Mal mit Kussmund, mal selbstbewusst in Pose geworfen, strahlt sie in die Kamera. Dazu notierte Kim, dass sie nun offenbar in ihrer "glücklichen Ära" angekommen ist. In der Kommentarspalte feierten zahlreiche Promis wie Paris Hilton (41) oder auch Model Emily Ratajkowski (31) die Schnappschüsse.

Eine Quelle hatte schon vor wenigen Tagen gegenüber HollywoodLife behauptet, dass das neue Liebesglück ihres Verflossenen Kim gar nicht beeinflussen würde. Dass Kanye und Bianca sich das Jawort gegeben haben, "interessiert sie nicht und sie verschwendet keinen Gedanken daran." Für die Unternehmerin sei nur wichtig, dass er sich um die vier gemeinsamen Kinder kümmere.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardahians, Reality-TV-Ikone

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

