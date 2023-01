So spontan heiratete Jennifer Lopez ihren Ben in Las Vegas

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) wollten offenbar keine Zeit verlieren. Im Juli war bekannt geworden, dass sich die Sängerin und der Schauspieler nach ihrem Liebes-Comeback im Rahmen einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben hatten. Ihre Hochzeit in Las Vegas bestätigte die "On The Floor"-Interpretin daraufhin mit niedlichen Bildern, auf denen das Brautpaar in die Kamera strahlte. In einem Interview sprach J.Lo nun über die Trauung und verriet: Ben und sie hatten sich ganz spontan für die Las-Vegas-Hochzeit entschieden!

Während eines Auftrittes bei "Jimmy Kimmel Live" erzählte Jennifer über ihre gemeinsame Entscheidung, nach Las Vegas durchzubrennen und sich das Jawort zu geben. Dabei kam die 53-Jährige auch darauf zu sprechen, wie spontan die Heiratspläne des Paares waren. "Eines Tages sagte Ben einfach: 'Scheiß drauf. Lass uns einfach nach Vegas fahren und heute Abend heiraten. [...] Lass uns gehen, wir machen es heute Abend.' Und das taten wir", erinnerte sich die "Shotgun Wedding"-Darstellerin und fügte hinzu, dass es "die beste Nacht" ihres Lebens gewesen sei.

Doch wieso wollten Bennifer noch vor ihrer eigentlichen Hochzeitszeremonie vor den Traualtar treten? Auf der weltweiten Pressekonferenz zu ihrem neuen Streifen, bei der auch Promiflash dabei war, hatte die Künstlerin eine einfache Antwort: "Um dort zuerst zu heiraten. Es hat uns all den Druck einer großen Familienhochzeit genommen, die uns noch bevorstand."

ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

