Für Cecilia geht es hoch hinaus in ihrer Dschungelprüfung!

Cecilia Asoro darf sich endlich beweisen! Die Prominent getrennt-Bekanntheit zählt zu den prominenten Bewohnern, die seit rund einer Woche im Dschungelcamp zu sehen sind und sich die heiß begehrte Krone sichern wollen. Bisher fiel der Realitystar durch seinen Zoff mit Tessa Bergmeier (33) auf. Doch jetzt muss die Beauty zeigen, was sie so drauf hat: Das wartet auf Cecilia in ihrer ersten Dschungelprüfung!

In der Preview von RTL ist zu sehen, dass es für sie im Spiel "Sturzfluch" hoch hinausgehen wird. Cecilia schwebt in schwindelerregenden Höhen: Während sie an Seilen befestigt ist, muss sie in dem schwebenden Auto nach den Sternen suchen. Dabei verliert die Camperin kurz die Fassung und wird nervös: "Fuck, diese Knoten, wie ich sie hasse. Scheiß Ameisen piksen mich."

Mit Cecilia als Prüfling scheint bei den Moderatoren Jan Köppen (39) und Sonja Zietlow (54) ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen zu sein. Das Duo hatte nämlich auf Cecilia in einer Challenge gehofft. "Ich finde Cecilia wirklich grandios. [...] Die ist offen und ehrlich", hatte es in einem Instagram-Video von Sonja geheißen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Juli 2022

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de