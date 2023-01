Ganz kurz! Hailey Bieber überrascht mit neuem Haarschnitt

Sie hat etwas gewagt! Hailey Bieber (26) lief schon für die größten Modemarken über den Laufsteg und startet seit 2022 auch mit ihrer Kosmetik-Marke "Rhode" voll durch. Ihren mehr als 50 Millionen Fans gibt sie nur allzu gerne Updates ihrer Outfits und setzt dabei auch stets ihre langen braunen Haare gekonnt in Szene. Nun präsentierte sie einen ganz neuen Look – Hailey trägt jetzt einen kurzen Bob!

"Oops", schrieb die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story und posierte dazu mit ihren frisch geschnittenen, schulterlangen Haaren und einer coolen Lederjacke. Erst kürzlich berichtete die 26-Jährige von ihren Haarwuchs-Fortschritten. Nach drei Jahren habe sie sich endlich einen Zopf ohne Extensions machen können. Umso überraschender kam die Typveränderung. In einem TikTok schien sie aber sichtlich happy mit der Frisur zu sein und strahlte lächelnd in die Kamera.

Unter dem kurzen Clip zeigten sich viele User begeistert und denken, die Beauty wird einen neuen Trend damit setzen: "Bald werden alle Mädels nach dem Hailey-Haarschnitt fragen", scherzte ein Fan. Viele kommentierten auch, dass sie der Haarstyle an Haileys ältere Looks erinnere. Einige trauerten der Mähne aber trotzdem nach: "Was hast du nur getan?", schrieb ein Follower wenig angetan.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Dezember 2022

Getty Images Hailey Bieber bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im März 2022

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022 in Las Vegas

