Heimlicher Verkauf: Britney Spears' Villa ist auf dem Markt

Britney Spears (41) will einen Tapetenwechsel! Erst im vergangenen Sommer hatte sich die Musikerin ein neues Zuhause angeschafft: In Calabasas, ganz in der Nähe von Los Angeles, hatte die Sängerin ein Haus erworben – in der Nachbarschaft ihres Ex Kevin Federline (44). Doch wirklich heimisch wurden die Blondine und ihr Mann Sam Asghari (28) in der Villa nicht und zogen schnell wieder aus. Jetzt schließt Britney das Kapitel endgültig ab und verkauft das Haus wieder!

Wie TMZ berichtet, ist das ehemalige Zuhause der zweifachen Mama wieder auf dem Markt. Starke zwölf Millionen Dollar soll Brit verlangen – sie selbst hatte es für 11,8 Millionen erworben. Zu dem Haus gehören zudem ein ungefähr 1,6 Hektar großes Anwesen sowie ein XXL-Pool und mehrere Springbrunnen.

Den Verkauf des Hauses regeln die Makler für Britney – die hat derzeit offenbar ganz andere Sorgen. Immer wieder waren zuletzt Gerüchte aufgekommen, dass es um die mentale Gesundheit der Beauty nicht allzu gut stehe. Besonders ein Video, das einen Nervenzusammenbruch der Musikerin zeigte, besorgte die Fans.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs in NYC im August 2016

