Kannibalismus-Witz: Dakota Johnson scherzt über Armie Hammer

Hat sie das etwa wirklich gesagt? Dakota Johnson (33) ist spätestens seit Fifty Shades of Grey einem breiteren Publikum bekannt. Seither konnte sie in mehreren Filmen mitwirken und mit verschiedensten Regisseuren zusammenarbeiten. Einen von diesen, Luca Guadagnino (51), für den sie in "A Bigger Splash" und "Suspiria" vor der Kamera gestanden hatte, durfte sie jetzt beim Sundance Film Festival ehren. Bei ihrer Rede bewies Dakota ihren ganz eigenen Humor!

Die 33-jährige Schauspielerin überreichte am Donnerstag ihrem langjährigen Freund, Regisseur Luca Guadagnino, einen Preis. Bei ihrer Laudatio spielte sie auf seinen wohl bekanntesten Film "Call Me By Your Name" an und scherzte: "Leider war ich bei diesem Film nicht dabei.[...] Luca hatte mich gebeten, die Rolle des Pfirsichs zu spielen, aber unsere Zeitpläne kollidierten." Während sich die Menge lauthals darüber amüsierte, legte die Amerikanerin noch einen drauf und sagte: "Andererseits bin ich froh darüber, denn sonst wäre ich eine weitere Frau, die Armie Hammer (36) versucht hätte zu essen." Das Publikum reagierte mit Lachen und Applaus auf Dakotas zynischen Beitrag.

Über den "Call Me By Your Name"-Star Armie Hammer wurden vor mehr als eineinhalb Jahren Vergewaltigungsvorwürfe öffentlich. Noch mehr Aufsehen erregt hatten diese Anschuldigungen in Verbindung mit angeblichen kannibalistischen Neigungen seinerseits. Diese wurden über private Chats von Frauen öffentlich gemacht, denen er von seiner Vorliebe erzählt hatte.

Getty Images Dakota Johnson beim Sundance Film Festival 2023

ActionPress Armie Hammer, Schauspieler

ActionPress Armie Hammer, Esther Garrel und Timothée Chalamet, 2018

