Ehrliches Video: Ana Johnson kann keine Kinder bekommen

Ana Johnson (29) hat den Mut, über ein wichtiges Thema zu sprechen. Die Influencerin ist seit 2018 mit dem YouTuber Tim Johnson verheiratet. Obwohl das Paar einen Kinderwunsch hat, hat es bisher keinen Nachwuchs bekommen. Die Web-Bekanntheit thematisierte das Thema bisher nicht öffentlich. Jetzt fasste sie sich ein Herz und sprach über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Ana wird selbst auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können.

Nach ihrer Hochzeit planten Ana und Tim Nachwuchs zu bekommen, weswegen sich Ana ihre Spirale rausnehmen ließ, erzählte sie auf YouTube. Danach passierte jedoch zwei Jahre lang nichts, weswegen sie Ärzte aufsuchten. Während bei Tim alles in Ordnung war, war Ana ein Jahr lang in Behandlung bei einer Frauenärztin, die ihr zu einer Gebärmutterspiegelung riet. "Sie haben eine sehr starke Endometriose, Sie haben Adenomyose, Sie haben beidseitig verschlossene Eileiter, Sie sind unfruchtbar und werden auf natürlichem Wege niemals Kinder kriegen können", gab Ana unter Tränen die Worte des Arztes nach dem Eingriff wieder.

Ana habe sich lange geschämt, über das Thema zu sprechen. Selbst ihre Liebsten wussten lange nicht, was bei ihr und Tim los war. "Was mich auch krass belastet hat, war der Druck von außen, dass immer gefragt wurde, warum habt ihr noch keine Kinder, wann wollt ihr Kinder?", meinte die Bloggerin. Inzwischen hat das Paar fünf Kinderwunschbehandlungen hinter sich gebracht. Darüber will Ana in weiteren YouTube-Videos ausführlicher sprechen. "Es gibt Wege und Lösungen, die für jeden individuell aussehen und die man für sich herausfinden muss. Es kann ein langer Weg sein. Bleibt stark!", machte sie anderen betroffenen Paaren daraufhin auf Instagram Mut.

