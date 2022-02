Ana Johnson (28) verrät das Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung. Täglich teilt die Influencerin, die über 1,2 Millionen Follower auf Instagram hat, Einblicke aus ihrem Leben. Ob Hochzeit, Hausbau oder Mode – die Fans begleiten Ana durch alle Lebenslagen. Nun veröffentlichte die 28-Jährige einen Post zusammen mit ihrem Ehemann Tim Johnson und verfasste dazu eine tief blickende Beschreibung, die viel über die Beziehung der beiden aussagt...

Seit 2012 sind Ana und Tim ein Paar, seit 2018 verheiratet – und scheinen noch immer so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Dennoch sind die beiden sehr verschieden, wie Ana in ihrem Post auf Instagram offen legte: "Tim ist risikofreudig – ich gehe immer auf Nummer sicher!", schrieb die Influencerin. Auch beim Thema Sport scheiden sich die Wege: Tim brauche die Bewegung, sie müsse sich eher dazu zwingen. Während das Reisen eine große Leidenschaft für Ana sei, müsse sie ihren Mann meistens zu seinem Glück zwingen. Das dazugehörige Bild zeigt das Pärchen im Seitenprofil, die Pose erinnert stark an das Yin und Yang Zeichen.

Gegensätzlicher geht es kaum, aber genau das scheint das Geheimnis ihrer Beziehung zu sein: "Gegensätze ziehen sich an? Kann ich tatsächlich bei uns bestätigen!" Besonders durch diese Kontraste könnten die beiden viel voneinander lernen und mitnehmen: "Wir geben uns gegenseitig Raum für andere Meinungen und Entscheidungen und finden gemeinsam eigentlich immer den besten Mittelweg aus beiden Ansichten". Ein Tipp für eine gesunde Beziehung, den Ana nun auch mit ihren Anhängern teilt.

Ana Johnson, Influencerin

Ana und Tim Johnson / 2022

Tim und Ana Johnson, Netz-Stars

