"Erfüllend": Emma Roberts schwärmt von Dreh mit Richard Gere

Sie hat allen Grund zur Freude! Emma Roberts (31), die Nichte von Julia Roberts (55), arbeitet wie auch ihre Tante als Schauspielerin. Diese feierte ihre größten Erfolge an der Seite von Richard Gere (73), mit dem sie für weltbekannte Hollywood-Streifen wie Pretty Woman vor der Kamera stand. Auch Emma durfte nun für den Film "Maybe I Do" mit der Schauspiel-Legende drehen und weiß dies sehr zu schätzen. Emma schwärmte jetzt in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit Richard!

Während der Premiere von "Maybe I Do" in New York meinte die 31-Jährige im Talk mit Page Six: "Dadurch, dass Richard mit meiner Tante bereits zusammenarbeitete, fühlte es sich so erfüllend an, dass auch ich nun mit ihm drehen durfte." Emma offenbarte des Weiteren: "Ich liebte ihn in 'Die Frau, die sich nicht traut' und 'Pretty Woman'." Richard fühle sich bezogen auf den Fan-Girl-Moment von Julias Nichte sehr geschmeichelt, doch wolle er eines klarstellen...

Er schilderte: "Natürlich liebte ich es, mit ihrer Tante zu arbeiten, aber Emma ist ihre eigene Person." Sie habe ihre eigene Karriere und würde Dinge auf ihre eigene Art und Weise machen, sagte der Schauspieler. Auch erklärte er: "Emma musste eine der schwierigsten Rollen spielen [...]. Ich finde, sie hat sich sehr gut geschlagen."

