Lena Gercke überrascht ihre Fans mit niedlichem Baby-Pic!

Lena Gercke (34) gewährt einen weiteren Einblick in ihren Mama-Alltag! 2020 hatte die einstige Gewinnerin von Germany's next Topmodel ihren ersten Nachwuchs auf die Welt gebracht. Nach Zoe brachte das Model im Dezember Töchterchen Nummer zwei auf die Welt. Seitdem teilt die Beauty immer wieder Details aus ihrem Alltag als frischgebackene Zweifachmama. So auch jetzt: Im Netz zeigt Lena nun, wie lässig sie ihre kleine Lia immer ganz nah bei sich hat.

Via Instagram teilt Lena kürzlich einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrer jüngsten Tochter. Darauf ist zu sehen, wie die 34-Jährige ein lässiges Spiegelselfie von sich knipst, während sie ihren Nachwuchs in einer Trage fest vor ihrem Oberkörper trägt. Ihren Sonntag scheint das Mutter-Tochter-Duo also in vollen Zügen zu genießen – ganz nah beieinander.

Ebenso wie niedliche Schnappschüsse meldet sich Lena jedoch auch mit offenen Einblicken in ihre Gefühlswelt. So teilte sie erst vor wenigen Tagen ein Bild von sich, das sie auf dem Boden ihrer Waschküche zeigt. "Auch ich. Wie ich mich drei Stunden später in der Waschküche verstecke und heimlich ein Eis esse, um meine Laune zu heben", schrieb sie zu dem Instagram-Schnappschuss und verdeutlichte damit: Auch der Power-Mama wächst der neue Alltag mit zwei Kids hin und wieder über den Kopf.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2023

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de