Nach DSDS-Auftritt: Jill Lange weint wegen Dieter Bohlen!

Ging Dieter Bohlen (68) diesmal zu weit? Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange (22) wollte in der aktuellen DSDS-Staffel endlich mal eine andere Seite von sich zeigen und mit ihrem Gesangstalent punkten. Sie durfte zwar in den Recall, wurde von dem Pop-Titanen aber trotzdem heftig kritisiert. Dass sie bereits in zahlreichen Reality-TV-Formaten dabei war, kam bei dem Produzenten überhaupt nicht gut an – und daraus machte er auch kein Geheimnis. Unter Tränen meldete sich Jill jetzt auf Instagram zu Wort und ließ dabei durchblicken, wie fertig sie Dieters Kritik gemacht hat...

