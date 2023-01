Trotz Gerichtsprozess: Alec Baldwin teilt süßes Familienfoto

Alec Baldwin (64) scheint jede Minute mit seiner Familie zu genießen! Der Hollywoodstar wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen. Nachdem die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) bei einem Unfall am Set seines Films "Rust" ums Leben gekommen war, wird er nun wegen fahrlässiger Tötung verklagt. Darauf kann sogar eine Gefängnisstrafe stehen. Doch der Schauspieler scheint vorerst guter Dinge zu sein: Alec postet ein Foto seiner Familienidylle!

Bei Instagram teilt Alec ein Bild seiner Frau Hilaria (39) zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Leonardo (6). Der kleine Blondschopf wirft darauf einen kecken Blick in die Kamera, während er so tut, als massiere er seiner Mama die Schultern. "Der alte 'Lass mich dir eine Rückenmassage geben'-Trick. Kartoffelchips folgen später", scherzt der stolze Papa. Offenbar genießt der 64-Jährige die gemeinsame Zeit mit seiner Familie, bevor es für ihn ernst wird. Es ist das erste Mal, dass Alec sich in den sozialen Medien zurückmeldet, seit die Klage bekannt wurde.

Trotz der anstehenden Gerichtsverhandlung soll es dem Filmstar aber vorher noch gut gegangen sein. Ein Insider plauderte gegenüber People aus, dass er zuvor noch "völlig sorglos und gut gelaunt" gewesen sei. Einen Tag bevor die Klage öffentlich wurde, soll Alec noch in einem Café entspannte Gespräche geführt haben und von einem Skiausflug mit seinen Liebsten geschwärmt haben.

Anzeige

Instagram / alecbaldwininsta Hilaria Baldwin mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie beim Hamptons International Film Festival 2022

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im August 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de