"Größter Traum": Jessica Haller kündigt spannende News an!

Jessica Haller (32) plant offenbar neue Projekte! Als einstige Bachelorette ist die in Essen geborene Beauty bekannt geworden. Seitdem teilt die Influencerin immer wieder Details aus ihrem Alltag als Mutter und Fitness-Liebhaberin. Auch in die Beziehung zu ihrem Ehemann Johannes Haller (35) gewährt die Sängerin ihren fast eine Million Followern gerne private Einblicke. Nun macht sie eine spannende Ankündigung: Jessica arbeitet offenbar gerade an einem ziemlich großen Projekt!

Via Instagram meldet sich Jessica am Montag bei ihren Fans – und entschuldigt sich dafür, sich aktuell nicht so regelmäßig bei ihrer Followerschaft zu melden wie gewohnt. Das habe nämlich einen ganzen besonderen Grund: "An die, die mich hier vielleicht ein bisschen vermissen, ich arbeite gerade wohl an meinem größten Traum, seit ich denken kann", kündigt die 32-Jährige in ihrer Story an. Worum es sich dabei genau handelt, hält die Mutter von Töchterchen Hailey-Su (1) jedoch vorerst noch für sich.

Ob sich Jessica endlich über positive Neuigkeiten in Sachen Häusersuche freuen kann? Immerhin müssen die Ex-Rosenverteilerin und ihr Liebster erneut umziehen und ihr Traumhaus auf Ibiza zurücklassen. Eine neue Bleibe zu finden entpuppt sich aktuell jedoch frustrierender als gedacht. "Mir geht es gerade so gar nicht gut. So ging es mir lange nicht", teilte sie erst kürzlich mit ihren Instagram-Followern.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Januar 2023

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller im Dezember 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2022

