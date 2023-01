Margot Robbie über Genitalperücke für "Wolf of Wall Street"

Schlüpfriges Geheimnis! Margot Robbie (32) scheut sich nicht davor, ihren nackten Körper vor der Kamera zu zeigen. In ihrer Durchbruchsrolle als Naomi Lapaglia in "The Wolf of Wall Street" drehte sie an der Seite von Leonardo DiCaprio (48) etliche Nacktszenen – für ihren neusten Film "Babylon" filmte sie erneut eine brisante Partyszene. Nun verriet Margot, warum ihr solche Szenen leicht fallen und welches Hollywood-Geheimnis dabei eine Rolle spielt!

Während eines Interviews mit dem Frühstücksradio Nova sprach die 32-Jährige darüber, wie schnell man sich an nackte On-Set-Erfahrung gewöhnen und in solchen Szenen wohlfühlen kann: "Man wird so schnell desensibilisiert." Auf die Frage, ob es schwer sei, den perfekten und für den Film gewünschten Körpertypen abzugeben, versicherte die "I,Tonya"-Darstellerin, dass die Kostümabteilung immer ein Ass im Ärmel hätte: "Sie haben diese Dinger, die 'Merkins' genannt werden. Das sind Perücken, nur für den Genitalbereich." Sie erinnere sich, dass "es für 'The Wolf of Wall Street' einen ganzen Merkin-Raum gab."

Daraufhin scherzte Margot, wie sie glaube, dass "die Leute [in den Raum] hinein gingen und sich einfach eine aussuchten." Ob die Schauspielerin selbst eine von diesen Genitalperücken trug, offenbarte sie jedoch nicht: "Ich werde nicht weiter ins Detail gehen. Es ist einfach faszinierend und ein netter kleiner Fakt über das Filmemachen."

Getty Images Leonardo DiCaprio und Margot Robbie

Getty Images Margot Robbie auf der "Babylon"-Premiere im Dezember 2022

Instagram / margotrobbie Margot Robbie, Schauspielerin

