So feierte Madonna den 17. Geburtstag ihrer Tochter Mercy

Feierstimmung bei Madonna (64) und ihrer Familie! Insgesamt hat die Musikerin sechs Kinder – zwei leibliche aus ihren Beziehungen mit Carlos Leon (56) und Guy Ritchie (54) sowie vier Adoptivkinder. Immer wieder gewährt sie Einblicke in ihren Familienalltag. Gleichzeitig räumte sie aber auch ein, dass es ihr oft schwerfalle, das Muttersein und ihren Job als Popikone zu vereinbaren. Jetzt genoss sie aber wieder etwas Zeit mit ihren Kids: Madonna feierte den 17. Geburtstag ihrer Tochter Mercy James!

Mercy James wurde am 22. Juni 17 Jahre alt. In ihrer Instagram-Story gewährte Madonna Einblicke in die familiäre Geburtstagsfeier. Unter anderem zeigte sie die Deko aus blauen Luftballons und Mercys Namen. Außerdem posierte das Geburtstagskind mit seinen Geschwistern – den Zwillingen Estere (10) und Stelle (10) und seinem Bruder David Banda Mwale (17) – in schicken Klamotten. "Meine wertvolle, schöne und talentierte Tochter", schwärmte Madonna selbst zu einem gemeinsamen Foto mit Mercy.

Von Madonnas Tochter Lourdes Leon (26) war auf den Bildern jedoch nichts zu sehen. Diese hatte dafür aber vor wenigen Tagen mit ihrem Outfit für Aufsehen gesorgt. Mit einer Freundin hatte sich der Promi-Spross in einem kaum vorhandenen Kleid, das nur das Nötigste bedeckte, posiert.

Anzeige

Instagram / madonna Madonnas Kinder an Mercy James' Geburtstag

Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Mercy James

Anzeige

Instagram / CnqjWCkNS9W Eartheater und Lourdes Leon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de