"Herausforderung": Madonna kämpft mit dem Mutter-Dasein

Deutet Madonna (64) etwa an, dass sie keine gute Mutter ist? Aus ihren beiden Beziehungen mit Carlos Leon (56) und Guy Ritchie (54) hat die "Like A Virgin"-Interpretin zwei leibliche Kinder. Zwischen 2009 und 2017 adoptierte sie dann vier weitere Kinder: einen Jungen, ein Mädchen sowie ein Zwillingspaar. Im Netz gewährt die in Michigan geborene Beauty auch immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Nun verriet Madonna, dass es ihr oft schwerfalle, ihrer Mutter-Rolle gerecht zu werden.

In einem Interview mit Vanity Fair sprach die Popikone nun ganz offen und ehrlich über die Schwierigkeiten, mit denen sie sich als sechsfache Mutter manchmal konfrontiert sieht. So schilderte die Sängerin, dass sie oftmals sehr mit sich zu kämpfen habe. "Mit einer Mutter wie mir aufzuwachsen, ist eine Herausforderung. Ich kämpfe heute noch immer damit, zu verstehen, wie ich eine Mutter sein und meinen Job machen kann", gestand sie. Madonna fuhr fort, dass es sie oftmals auslaugen würde, ihren Arbeitsalltag mit ihrem Privatleben zu vereinbaren.

"Wer auch immer man ist, Kinder zu haben und sie zu erziehen ist ein Kunststück und niemand gibt einem eine Anleitung. Man muss aus Fehlern lernen", versicherte die 64-Jährige. Aus diesem Grund sei sie auch besonders stolz auf ihre Kinder und darauf, wie toll sie sich entwickelt hätten. "Ich bin froh, dass sie Wege gefunden haben, um sich auszudrücken. Ich habe Respekt und Bewunderung für sie und für das, was sie tun", schwärmte Madonna.

Instagram/madonna Madonna mit ihren Kindern, 2022

Instagram / madonna Madonna mit ihren Töchtern Stelle und Estere

Getty Images Madonna und Tochter Lourdes bei der NYFW im September 2022

