Dschungelcamper genervt: Bolo-Drama geht in nächste Runde!

Das Bolognese-Drama geht in die nächste Runde! Auch der 13. Tag im Dschungelcamp wird von Claudia Effenberg (57) und Djamila Rowes (55) Lüge überschattet. Nach einer Schatzsuche überlegten sich die beiden Promi-Damen nämlich, die anderen Mitcamper anzuflunkern und behaupteten, dass sie sich gegen eine Bolognese für sich und stattdessen für Chips für alle entschlossen. Damit wollten die zwei vor allem Luigi Birofio (23) und Cosimo Citiolo (41) einen auswischen, die sich zuvor für eine Pizza nur für sich entschieden hatten. Inzwischen wurde das Bolo-Gate aufgeklärt – doch die anderen Camp-Insassen finden den Gag alles andere als lustig!

Nachdem Djamila die Bolognese-Lüge richtigstellt, zeigen sich einige ihrer Dschungel-Kollegen ziemlich entsetzt. "Ich habe echt gedacht, moralisch sehr geil von euch gemacht. Das hat mich so mitgenommen. Es wäre schön gewesen, wenn ihr das direkt danach gesagt hättet", findet Papis Loveday (46) und macht ganz deutlich, wie enttäuscht er von der Lüge der Busch-Grazien ist. Auch Jolina Mennen (30) hält nichts von der Lügengeschichte der beiden und entschließt, in ihrer Dschungelprüfung lieber mit vielen Sternen zu glänzen.

Vor allem Gigi will das Thema nicht ruhen lassen und sucht das Gespräch zu der Frau von Stefan Effenberg (54). "Witzig ist was anderes. [...] Das ist alles nur Provokation", äußert der TV-Casanova bevor er beschließt, Claudia in Zukunft lieber im Camp aus dem Weg gehen zu wollen. Auch Cecilia Asoro kann über die Retourkutsche von Claudia und Djamila nur wenig lachen. "Ihr habt ihnen so ein schlechtes Gewissen mit der Pizza gemacht, und dann kommt ihr mit der Bolognese", ärgert sie sich und nimmt Gigi und Cosimo in Schutz.

RTL Claudia Effenberg und Djamila Rowe im Dschungelcamp

RTL Papis Loveday und Claudia Effenberg im Dschungelcamp

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

