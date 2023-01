Einbruch: Amira Pocher äußert sich nach der Verhandlung!

Amira Pocher (30) gibt ein Statement ab. Die Moderatorin und ihr Ehemann Oliver Pocher (44) hatten vor einem knappen Jahr bei ihrem Freund Pietro Lombardi (30) unterkommen müssen. Der Grund war ein Wasserschaden in ihrem Haus. Damals wurde dann bei ihnen eingebrochen – zu diesem Zeitpunkt war das Ehepaar sogar im Haus. Nun fand die Gerichtsverhandlung wegen des Einbruchs statt. Amira meldete sich jetzt mit einem ersten kurzen Statement.

In ihrer Instagram-Story meldete Amira sich nun nach dem Prozess. "Was für ein Morgen! Ich bin hier gerade noch beim Gericht", fing die Brünette ihr Update an und fügte hinzu: "Heute war die Verhandlung [...] wegen Einbruchs. Ist schon echt komisch, vor dieser Person zu sitzen, die auch kein Wort Deutsch spricht, aber total geständig war." Weiteres würden ihre Follower wohl aus der Presse erfahren.

Vor Gericht hatten Amira und ihr Mann emotionale Aussagen gemacht – unter anderem behauptete die Influencerin, seit dem Vorfall keine ruhige Nacht mehr gehabt zu haben. "Die Gegenstände sind mir inzwischen egal. Aber die Angst ist schlimm. Ich habe seitdem riesige Panik. Bei jedem Geräusch bekomme ich Herzrasen", hatte sie laut Bild ausgesagt.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

