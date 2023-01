Nach Babynews: Schwangere Prinzessin Eugenie wurde gesichtet

Prinzessin Eugenies (32) Babybauch wächst und wächst! Die Enkelin der Queen verkündete am Dienstag, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Im Netz teilte sie die frohe Botschaft. Zuvor kamen bereits Gerüchte auf, dass die Cousine von Prinz Harry (38) schwanger sein soll. 2021 wurde ihr erster Sohn mit dem Namen August Philip Hawke geboren. Jetzt wurde Eugenie erstmals seit Bekanntmachung der Schwangerschaft gesichtet!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist Eugenie freudestrahlend auf dem Weg zu einem Abendessen. Ihr Mantel ist geöffnet, sodass die Fotografen freie Sicht auf ihren wachsenden Babybauch haben. Die 32-Jährige war dem Newsportal zufolge mit ihrer Mutter Sarah Ferguson (63) und Edoardo Mapelli Mozzi (39), dem Mann ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (34), am Dienstagabend zum Essen im Chiltern Firehouse in London verabredet.

Am Dienstag postete Eugenie ein süßes Foto auf Instagram, auf dem ihr Sohn August ihren Babybauch küsst. "Wir sind so aufgeregt, euch mitzuteilen, dass wir ein weiteres Mitglied in unserer Familie diesen Sommer erwarten", freute sich die werdende Zweifach-Mutter.

Getty Images Sarah Ferguson beim Internationalen Filmfestival in Venedig im September 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August Philip Hawke Brooksbank

