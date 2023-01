Nach Krisengerüchten: Vanessa Nwattu teilt kryptische Zeilen

Was ist bei Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu gerade los? Die beiden trafen in der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P. aufeinander und verliebten sich Hals über Kopf. Das Problem: Zu dem Zeitpunkt war der Fitness-Fan noch mit Christina Dimitriou (31) zusammen. Dass Aleks so heftig fremdflirtete, brachte ihm einen Shitstorm ein. Seit der Show ist er mit Vanessa zusammen. Doch gibt es nun Ärger im Paradies? Jetzt teilte Vanessa kryptische Zeilen.

Auf Instagram erklärte Vanessa zuvor, warum es gerade so ruhig um sie und Aleks geworden ist. Das Paar habe "privat viel Stress". Bald fliegt der Influencer sogar ohne seine Flamme nach Dubai – aus geschäftlichen Gründen. Jetzt meldete sich Vanessa erneut in ihrer Instagram-Story. Die zeigte, dass sie sich im Fitnessstudio mit einer Freundin befand. "Gute Energie umgibt mich", schrieb sie dazu. Unter einem anderen Bild meinte sie, dass sie gerade sich selbst zuliebe an sich arbeite.

Zuvor hoffte Vanessa auf Instagram "auf bessere Zeiten". "Aber wie man es kennt und wie das Leben so oft spielt, muss es ja immer Herausforderungen geben", weiß die Beauty. Im Detail erklärte sie jedoch nicht, was sich bei ihr und Aleks im Hintergrund gerade abspielt.

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Stars

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

