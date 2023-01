Nach Schwangeschafts-News: Peta Murgatroyd zeigt Babykugel

Peta Murgatroyd (36) könnte wohl kaum glücklicher sein! 2017 wurden die Dancing with the Stars-Bekanntheit und ihr Mann Maksim Chmerkovskiy (43) zum ersten Mal Eltern: Die beiden durften ihren Sohn Shai auf der Welt begrüßen. Die Familienplanung sollte damit aber noch nicht abgeschlossen sein. Nachdem Peta in den vergangenen Jahren drei Fehlgeburten erlitten hatte, machten vor wenigen Tagen freudige News die Runde: Die Blondine ist erneut schwanger! Jetzt präsentierte Peta stolz ihre Babykugel!

In einer Story auf Instagram posierte die 36-Jährige stolz vor dem Spiegel: In dem Clip trägt die in Neuseeland geborene Tänzerin eine braune Jogginghose und ein dazu passendes Sweatshirt, das sie stolz hochhebt, um ihren Babybauch zu präsentieren. Zu dem gemütlichen Outfit kombinierte sie Plateaustiefel und eine Sonnenbrille. "Es ist also wahr...", schrieb Peta aufgeregt zu dem kurzen Video.

Gegenüber People bestätigte die Beauty damals ihre Schwangerschaft: "Ich wusste so lange nicht einmal, dass ich schwanger war, bis ich mich wirklich krank fühlte." Zudem fügte Peta hinzu: "Es war ganz anders als bei meinen letzten Schwangerschaften. Es war nicht so, dass ich vor Freude in die Luft gesprungen bin und von den Dächern geschrien habe: 'Oh mein Gott, ich bin schwanger. Juhu!' Es war eher so: 'Okay, mal sehen, was passiert, denn ich habe das schon viermal gemacht, und es hat nicht funktioniert.' Ich war also sehr skeptisch."

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy mit ihrem Sohn Shai Aleksander

Getty Images Peta Murgatroyd, Profi-Tänzerin

Getty Images Peta Murgatroyd, Profi-Tänzerin

