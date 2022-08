Drei Fehlgeburten: Peta Murgatroyds Ehe ist stärker denn je

Peta Murgatroyd (36) lässt sich nicht unterkriegen. Die Dancing with the Stars-Bekanntheit machte vor wenigen Monaten die traurige Neuigkeit öffentlich: Sie erlitt in den letzten zwei Jahren drei Fehlgeburten – davon eine erst kürzlich. Doch sie und ihr Ehemann Maksim Chmerkovskiy (42), die bereits einen gemeinsamen Sohn haben, stecken den Kopf nicht in den Sand und halten an ihrem Wunsch fest. Peta ist nun noch ein Stückchen näher mit ihrem Mann zusammengerückt!

Im Gespräch mit Hollywood Life erzählte die amerikanische TV-Bekanntheit, dass die beiden nun mithilfe einer künstlichen Befruchtung ihrem Wunsch nach einem weiteren Kind näherkommen wollen. "Wir haben eine wunderbare Ehe, und ich denke, das ist eine gute Grundlage, um diesen Prozess zu beginnen", erklärte Peta. Die drei Schicksalsschläge haben die beiden zudem veranlasst, noch mehr zusammenzuhalten: "Mit den vergangenen Fehlgeburten und allem, was dazugehört, geht man gemeinsam durch das Trauma und die Verletzungen und den Schmerz. Das bringt einen näher zusammen."

Ein Grund dafür ist auch, dass die Familien der beiden nicht in der Nähe wohnen – sie mussten sich also zwangsläufig aufeinander verlassen. "Sie hat keine Familie in diesem Land und meine Familie ist auf der anderen Seite des Landes. Wir haben alle mit vielen Dingen zu kämpfen, also waren wir wirklich nur zu dritt", gab Maksim zu. Doch die beiden geben die Hoffnung nicht auf.

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy mit ihrem Sohn Shai Aleksander

Getty Images Peta Murgatroyd, "Dancing with the Stars"-Bekanntheit

Getty Images Maksim Chmerkovskiy und Peta Murgatroyd, 2020

