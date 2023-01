Die Katze kümmert sich nach Dschungel um Lucas' "Cannelloni"

Lucas Cordalis (55) wird nach seiner Heimreise wohl bestens versorgt. Momentan kämpft der Musiker noch um die Krone im Dschungelcamp. Dort machen ihm nicht nur die reduzierte Essenszufuhr und das tropische Klima zu schaffen – sondern unter anderem auch der Sex-Entzug im Camp, wie er schon vor einigen Tagen preisgab. Lucas' Ehefrau Daniela Katzenberger (36) wird sich aber wohl darum kümmern, sobald er wieder zu Hause ist!

Die Camper bekamen liebe Briefe von ihren Angehörigen. Auch Lucas erhielt einen Brief von seiner Frau Daniela. Die schrieb ihrem Ehemann nicht nur, dass sie und ihre gemeinsame Tochter Sophia Cordalis (7) ihn vermissen und stolz auf ihn sind – sondern auch, dass sie ihren Schatz daheim gut umsorgen werde. "Wenn du nach Hause kommst, kümmere ich mich erst mal um die verloren gegangenen Kilos. Und danach um die griechische Cannelloni", schrieb die Blondine.

Lucas zeigte sich von der Nachricht sehr berührt und richtete süße Worte an seine Familie. "Schatz, ich liebe dich. Euch liebe ich am meisten und vermisse euch total – und an meinen kleinen Schatz: Du bist für mich das Wichtigste auf der Welt und ich denke jeden Tag an dich. Tag und Nacht", meinte der 55-Jährige.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

