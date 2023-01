Dieters fieser Kommentar nicht im TV: Sender teilt Erklärung

Deswegen war der fiese Kommentar von Dieter Bohlen (68) nicht im TV zu sehen! Die Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange (22) wollte bei DSDS ihr Singtalent unter Beweis stellen. Doch anstatt den Gesang der Beauty zu bewerten, kritisierte der Poptitan Jill auf sexistische Weise. Während die knallharten Worte vorab auf RTL+ zu sehen waren, wurde Dieters Aussage für die TV-Version herausgeschnitten. Jetzt erklärte der Sender, warum Dieters Slutshaming-Kommentar nicht im Fernsehen zu sehen war!

Wie DWDL jetzt berichtet, teilte der Sender RTL gegenüber dem Medienmagazin mit: "Die aktuelle Staffel trifft aus unserer Sicht den angedachten Ton, der besagte Satz fällt aus dem Rahmen. Die Folge so als Preview auf RTL+ zu stellen, war ein Fehler. Darum haben wir uns in enger Absprache mit Dieter Bohlen dazu entschieden, die Sendung in der TV-Ausstrahlung bei RTL ohne den entsprechenden Satz auszustrahlen." So scheint es eine Entscheidung des Senders gewesen zu sein, in letzter Minute die Ausstrahlung im Free-TV zu ändern.

Dieter selbst scheint seinen Fehler nicht einzusehen. Auf Instagram kommentierte ein Fan des 68-Jährigen: "Ich verstehe nicht, dass das so in den Medien aufgebauscht wurde. Du hast doch überhaupt nichts Schlimmes gesagt." Der DSDS-Chefjuror schrieb daraufhin: "Tja, dabei gibt es wirklich große, große Probleme in unserem tollen Land."

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

Instagram / jill_langee Jill Lange, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin 2021

