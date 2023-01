Eineiige Zwillinge: Dani Dyer gibt Hinweis auf Geburtstermin

Wann darf Dani Dyer (26) ihre Zwillinge in den Armen halten? Die ehemalige britische Love Island-Kandidatin ist bereits Mutter eines Sohnes, von dessen Vater sie sich kurz nach der Geburt trennte. Inzwischen hat Dani einen neuen Mann an ihrer Seite, mit dem sie nun ebenfalls Nachwuchs erwartet. Die Influencerin hat sogar schon einen kleinen Babybauch – ist es zur Geburt noch lange hin?

In ihrer Instagram-Story verriet die 26-Jährige: "Ich bin nächste Woche im fünften Monat schwanger. Ich habe bis jetzt noch nichts gekauft und muss mal ein bisschen organisieren." Die Geburt dürfte also im Sommer sein. Da Dani Zwillinge bekommt, sei ihr zu einem Kaiserschnitt geraten worden. Nachwuchs im Doppelpack sei in ihrem Umfeld auch nichts Ungewöhnliches – zum Beispiel in der Familie ihres Partners Jarrod (26): "Wie auch immer, wir werden eineiige Zwillinge bekommen. Zwillinge kommen nicht in bestimmten Familien vor. Jeder kann sie haben."

Darüber hinaus gab Dani preis, dass es für sie ein "massiver Schock" gewesen sei, als sie erfuhr, dass sie gleich zwei Kinder bekommt. "Ich hatte relativ früh einen Ultraschall, etwa nach acht Wochen. Da haben sie nur ein Baby gesehen", erinnerte sie sich. Als sie in der zwölften Woche zu ihrer Ärztin zurückgekommen sei, habe man aber plötzlich zwei Babys erkannt: "Wir haben den ganzen Tag gelacht und haben ihr erst nicht geglaubt. Es war ein sehr besonderer Moment."

Instagram / danidyerxx Dani Dyer mit ihrem Sohn und ihrem Freund

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, Realitystar

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und ihr Sohn im Juli 2022

