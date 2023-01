Eric Sindermann enttäuscht: Neue Liebe wird nicht akzeptiert

Eric Sindermann (34) ist frustriert! Der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer war vergangenes Jahr mit seiner damaligen Partnerin Katharina Hambuechen beim Sommerhaus der Stars angetreten. Doch die Liebe hielt der Sendung nicht stand. Bis vor Kurzem lieferte das Ex-Paar sich sogar eine ziemlich heftige Schlammschlacht. Erst vor etwa einer Woche macht der Reality-TV-Star schließlich öffentlich, dass er wieder in festen Händen ist. Doch seine Fans sind davon offenbar nicht begeistert.

Der 34-Jährige teilt auf Instagram ein Video, in welchem zu sehen ist, wie seine Josephine ihn liebevoll mit Spaghettis füttert. Die Brünette schlägt auch selbst zu und die Turteltauben teilen sich eine Nudel, die in einem Kuss endet. Eric will mit dem süßen Clip seinen Fans wohl zeigen, wie verliebt er ist. Der einstige Handballer schreibt dazu: "Warum akzeptiert ihr meine neue Liebe nicht? Zumindest viele von meinen Followern."

Im Sommerhaus hatte der Realitystar unter einem Dach mit Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (27) gelebt. Auch der Bauer sucht Frau-Star glaubt wohl nicht an Erics neue Beziehung. Der 26-Jährige kommentiert den Post: "Ich gebe den beiden maximal zwei Monate. Hoffentlich geht er mit ihr nicht so um wie mit seiner Ex im Sommerhaus."

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Wehnert, Matthias / ActionPress Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

