Fixkosten von 50.000 Euro: Bushido spart in Dubai viel Geld!

Bushido (44) ist ehrlich! Der Rapper und seine Familie war in Deutschland nicht mehr sicher. Weil er dem Abou-Chaker-Clan den Rücken gekehrt hatte, waren er, Frau Anna-Maria Ferchichi (41) und die sieben gemeinsamen Kinder Drohungen ausgesetzt. Sie hatten deshalb sogar 24-stündigen Personenschutz. Vor einigen Monaten wanderten sie nach Dubai aus, wo sie ein freieres Leben haben. Doch auch finanziell bringt es Bushido einige Vorteile!

In der Doku "Bushido & Anna-Maria – alles auf Familie" plaudert er aus: In Deutschland habe der "Sonnenbank Flavour"-Interpret jährlich einen siebenstelligen Betrag an Steuern zahlen müssen. Das kann Bushido in den Emiraten einsparen – auch wenn das Leben in Dubai allgemein teurer sei. "Wir brauchen viel Geld, diese Stadt ist unglaublich teuer. [...] Wir haben Angestellte, wir gehen gerne Essen, wir bestellen gerne Essen", erklärte Anna-Maria. Um die 30.000 Euro geben sie nur für die Miete in der Metropole aus. "Mehr als das Doppelte als das, was wir in Berlin bezahlt haben", führte der Musiker aus.

Ihre Fixkosten im Monat liegen ungefähr bei 50.000 Euro. Und trotzdem: "Wir haben hier trotz der Mehrkosten mehr Geld übrig als in Deutschland." Die Ferchichis machen also kein Geheimnis aus ihren Finanzen. Bushido betonte zuvor noch, dass er nicht Alleinverdiener sei. Anna-Maria bringe ebenfalls Geld nach Hause.

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido in Wiesbaden im November 2011

Getty Images Bushido, Rapper

RTL Bushido in seiner Doku-Serie

