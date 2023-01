"Ich musste mich anpassen": Sam Smith über Karrierestart

Sam Smith (30) kann endlich zu sich stehen! Die britische Musikbekanntheit singt sich seit fast einem Jahrzehnt in die Herzen der Menschen und feierte im Jahr 2014 mit dem Debütalbum "In The Lonely Hour" – im Alter von 22 – einen Mega-Erfolg. Ein Grammy für das beste Pop-Gesangsalbum und zwölf Millionen verkaufte Exemplare weltweit waren die Folge. Doch nun gab Sam zu: Das Gesangstalent hatte Angst, seine Nichtzugehörigkeit zu einem Geschlecht in seiner Musik auszudrücken – aus Angst, sich angreifbar zu machen!

Im Interview mit Rolling Stone UK sprach die Bühnenberühmtheit davon, wie sie versuchte, sich zu Beginn der Musikkarriere anzupassen: “Ich wollte mich nicht mehr so auffallend kleiden. Es war eine Zeit, in der ich eine Pause machen und mich anpassen wollte.” Das Stimmwunder hatte Angst, das eigene wahre Geschlecht in der Musik auszudrücken. Diese Themen erschienen Sam “unglaublich privat” und die Bekanntheit entschied sich somit, andere Facetten von sich selbst zu zeigen. Erst später erkannte das Musikgenie, dass die eigene Offenheit und Selbstakzeptanz wichtig und eine Hilfe dabei waren, sich frei zu fühlen: “Ich hatte definitiv das Gefühl, ausbrechen zu müssen."

Trotz des neuen Wohlbefindens konnte Sam jedoch nichts dagegen ausrichten, wie sich der Erfolg auf das eigene Privatleben auswirkt: "Beziehungen ändern sich und Familie ändert sich. Geld kann das beeinflussen und Ruhm auch." Schnell könnten Menschen, die man liebe, verloren gehen, weshalb Sam neue Wege finden wolle, wie man mit denjenigen, die einem nahestehen, umgeht.

Anzeige

Getty Images Sam Smith, Sänger

Anzeige

Getty Images Sam Smith, 2016

Anzeige

Getty Images Sam Smith in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de