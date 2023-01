Ist es etwa bald so weit bei hochschwangerer Gina Rodriguez?

Für Gina Rodriguez (38) hat das Warten wohl bald ein Ende! Die Jane The Virgin-Darstellerin verkündete im vergangenen Juli an ihrem 38. Geburtstag eine frohe Neuigkeit: Sie und ihr Partner Joe LoCicero erwarten ihren ersten Nachwuchs. Ihre Follower hielt die Schauspielerin mit Bildern von ihrem Babybauch auf dem Laufenden, doch nun geben Paparazzi-Bilder noch mehr Aufschluss: Ginas Schwangerschaftsbauch ist mittlerweile schon richtig groß, was auf eine baldige Geburt hindeutet!

Fotos, die DailyMail vorliegen, zeigen die Schauspielerin und ihren Mann bei einem Spaziergang mit ihren Hunden. Während Joe nur mit einer beigen langen Hose bekleidet den Weg entlang schlendert, trägt die Dunkelhaarige eine helle Hose und ein bauchfreies T-Shirt. Damit zeigt sie ihre große Rundung, die so wirkt, als würde sich ihr Nachwuchs bald schon auf den Weg machen.

Gina fiebert dem Tag der Entbindung schon voller Vorfreude entgegen. Damit aber auch alles nach ihren Vorstellungen läuft, hat sich die 38-Jährige schon perfekt vorbereitet. Im Interview mit People verriet sie: "Ich habe das Gefühl, 72 verschiedene Kurse zu besuchen, von bewusster Elternschaft über Hypnobirthing bis hin zu Doula-Kursen und pränatalem Yoga, um herauszufinden, wie ich mich am besten auf die Geburt vorbereiten kann."

Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez

Getty Images Gina Rodriguez, Schauspielerin

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez, Schauspielerin

