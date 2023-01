Kinderbetreuung: Kann Paola Maria ihrem Ex Sascha vertrauen?

Hat Paola Maria (29) das Gefühl, dass ihre Kinder bei ihrem Ex-Mann Sascha Koslowski (36) gut aufgehoben sind? Die beiden YouTuber trennten sich im vergangenen Jahr. Vorerst lief das Liebes-Aus friedlich ab, nach und nach konfrontierten die beiden sich dann aber mit Vorwürfen: Die Brünette behauptete unter anderem, dass ihr Ex zeitweise keinen Kontakt zu ihren beiden Kindern hatte. Nun sind die Jungs seit Langem mal wieder bei Papa – kann Paola Sascha diesbezüglich überhaupt noch vertrauen?

Das wollte einer von vielen neugierigen Followern in einer Fragerunde auf Instagram wissen. "Das Vertrauen in meinen Ex ist wegen unserer Vergangenheit nicht mehr dasselbe, aber das ist eine Sache zwischen uns", betonte Paola daraufhin und ergänzte: "Natürlich glaube ich, dass er sich um unsere Jungs kümmern wird, er ist und wird immer der Vater meiner wundervollen Söhne sein."

Die Zeit ohne ihre beiden Söhne ist für Paola keine leichte – deshalb lenkt die Influencerin sich momentan im Liebes-Urlaub mit ihrem neuen Partner Alexander Thoss ab. "Wir nutzen die Zeit, in der die Kinder jetzt bei Papa sind – ein bisschen Zweisamkeit und auch, damit ich ein bisschen runterkomme, damit ich auch ein bisschen abschalten kann und die Gefühle sacken lassen kann", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro

Alexander Thoss und Paola Maria, 2022

