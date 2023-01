Wirrwarr um Djamila Rowes Sohn: Ist ihr Verhältnis gut?

Kommen sie gut miteinander aus? In der 13. Folge des Dschungelcamps wurde es richtig emotional. Die noch verbliebenen Kandidaten haben Briefe von ihren Liebsten bekommen – dabei blieb kein Auge trocken. Djamila Rowe (55) bekam gleich zwei Briefe. Der eine kam von ihrer Begleitperson Yvonne Woelke (41) und der zweite von ihrem Sohn. Als die Visagistin das erfuhr, was sie sichtlich überrascht. Doch wieso? Ist das Verhältnis zu ihrem Sohn nicht so gut?

"Ich konnte mich bei meinem Sohn nicht wirklich verabschieden, weil das bei mir alles ganz schnell entschieden worden ist", erklärte Djamila ihre Reaktion auf den Brief im Camp. "Ich wusste nicht, wie er das aufnimmt, wenn ich hier reingehe", führte sie ihre Gedanken weiter aus. Sie sei froh, dass er so positive Worte für sie gefunden hat. Yvonne bestätigte in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach", dass das Verhältnis zwischen Djamila und ihrem Sohn gut sei. "Sie hat noch versucht, ihn anzurufen, aber er ist leider nicht drangegangen", begründete Yvonne die überraschte Reaktion ihrer Freundin.

Mit ihrer Art begeistert Djamila schon seit Tag eins die Zuschauer des Dschungelcamps. In den Promiflash-Umfragen zeigt sich, dass sie unter den Lesern immer noch die Top-Favoritin ist.

RTL Djamila Rowe und Papis Loveday im Dschungelcamp 2023

RTL Djamila Rowe im Januar 2023

RTL Dschungelcamp-Kandidaten 2023

