"Am Zweifeln": Vanessa Mariposa quält sich fürs Turmspringen

Es ist wohl schwieriger, als sie zunächst gedacht hatte! Schon bald geht das Turmspringen auf RTL wieder los: Am 10. Februar dürfen die Fans des Formats dabei zusehen, wie Promis im besten Fall galant im Wasser landen. Mit dabei sind unter anderem auch die Realitystars Calvin Kleinen (30) und Vanessa Mariposa (30). Letztere gab nun Einblicke in ihre Vorbereitungen und gestand: Vanessa fällt das Training alles andere als leicht!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie eine Bilderreihe, um ihren Fans Einblicke in ihre Welt zu geben, "die nicht so perfekt ist, wie viele es denken." Vanessa zeigte eine blutige Lippe und zahlreiche Blutergüsse an ihren Beinen. Sie trainiere viel und gebe 150 Prozent, jedoch werde sie einfach nicht besser: "Am Anfang fand ich das Ganze noch lustig, doch mittlerweile bin ich am Zweifeln, ob ich das schaffen werde." Es sei die schwierigste Show, an der sie je teilgenommen hat und sie habe alles unterschätzt.

Trotzdem wolle sie nicht aufgeben. "Zum Glück bin ich eine sehr ehrgeizige und fleißige Person und werde weitermachen, auch wenn ich dafür noch andere blaue Flecken bekomme, Tränen vergieße und Mental-Breakdowns habe", schloss Vanessa ab. GNTM-Star Theresia Fischer (30) machte ihr in den Kommentaren Mut: "Ich weiß, wie willensstark du bist, du schaffst das!"

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa beim Training fürs Turmspringen

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposas Verletzungen durchs Turmspringen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de