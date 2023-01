Anne Heche war stolz auf die Beziehung mit Ellen DeGeneres

Sie waren eines der ersten offenen homosexuellen Paare Hollywoods! Anne Heche (✝53) verstarb im August vergangenen Jahres an den Folgen eines Autounfalls. Knapp sechs Monate später erschienen nun ihre posthum veröffentlichten Memoiren. Diese enthalten intime Details über ihr Familienleben und die Romanze mit Ellen DeGeneres (65) in den späten 1990er. Darin beschreibt Anne, was für ein wundervolles Erlebnis diese Beziehung mit Ellen für sie war!

Aus Auszügen der Biografie "Call Me Anne", die OK! vorliegen, geht hervor, dass die Emmy-Gewinnerin froh darüber war, sich durch die Beziehung mit der Komikerin – von 1997 bis 2000 – für die Gleichberechtigung von LGBTQ+ einsetzen zu können: "Es gibt nichts in meinem Leben, auf das ich stolzer bin, es miterlebt zu haben – abgesehen von der Geburt meiner Kinder natürlich!"

Während der gemeinsamen Zeit mit ihrer großen Liebe gab es für die "Psycho"-Darstellerin einen Moment, "in dem mir klar wurde, dass ich mich an der Forderung nach Gleichberechtigung unabhängig vom Geschlecht beteiligen und sie zum Gesetz machen wollte."

