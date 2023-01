Diesem Promi gönnen Sonja Zietlow und Jan die Dschungelkrone

Das sind die Favoriten der Moderatoren! Das Dschungelcamp nähert sich langsam dem Ende und inzwischen muss jeden Tag ein Kandidat das Camp verlassen. Der Kampf um die Krone wird also immer härter. In den Promiflash-Umfragen belegt seit Tagen Djamila Rowe (55) als absolute Favoritin den ersten Platz. Doch die Moderatoren Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) können die Lage vielleicht noch besser einschätzen. Wem gönnen die beiden die Dschungelkrone?

"Djamila", posaunte Sonja gegenüber Punkt12 bei der Frage nach ihrem Favoriten aus. Sie verriet auch, wieso die Visagistin ihre Nummer eins ist: "Aber nur, weil sie die Nummer 13 hat, das ist meine Glückszahl." Doch es gebe auch noch andere Gründe, wieso sie den Titel der Dschungelkönigin verdient hätte. "Sie lässt sich auch nirgendwo mit hereinziehen. Da könnte man denken, da ist ein Plan dahinter", führte Sonja ihre Gedanken weiter fort. Doch sie vermute eher, dass da kein Plan hinter steckt. Dem hatte Jan anscheinend nichts hinzuzufügen.

Am vergangenen Sonntag offenbarte Sonja, dass sie gerne selbst einmal als Kandidatin in das Dschungelcamp einziehen würde. "Da habe ich schon sehr häufig drüber nachgedacht. Ich bin so ein Spieler-Typ", erklärte sie ihre Aussage.

