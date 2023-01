DSDS-Slutshaming rausgeschnitten: Jill Lange ist fassungslos

Jill Lange (22) kann nicht glauben, dass Dieter Bohlens (68) fiese Kommentare einfach rausgeschnitten wurden. Die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin versuchte zuletzt ihr Glück in der neuen Staffel DSDS. Dass sie in den Datingshows nach der großen Liebe suchte, verleitete Jury-Chef Dieter aber dazu, ihr heftige Sprüche an den Kopf zu werfen. Doch genau dieser Teil fehlte nun bei der Ausstrahlung im Free-TV. Dass der Slutshaming-Moment einfach zensiert wurde, macht Jill sprachlos.

In ihrer Instagram-Story machte Jill ihrem Ärger jetzt Luft. "Ich finde es krass, dass es erst einmal einen Skandal geben muss, damit so etwas rausgeschnitten wird. Und es gab keine Entschuldigung. Einsicht hat es auch nicht gegeben. Es wurde einfach rausgeschnitten, als wäre nichts gewesen", meinte die 22-Jährige. Durch den Schnitt sehe es so aus, als habe es den Vorfall, der sie sogar zum Weinen gebracht hatte, nie gegeben. Sie wisse nicht genau, was sie dazu noch sagen soll und schlussfolgerte: "Nichts mehr am besten!"

Zum Schnitt der Folge mit Jills Auftritt gab der Sender RTL bereits ein Statement ab. Dabei verzichtete er jedoch auf eine konkrete Entschuldigung an die Recall-Kandidatin. "Die aktuelle Staffel trifft aus unserer Sicht den richtigen Ton, der besagte Satz fällt aus dem Rahmen. Die Folge als Preview auf RTL+ zu stellen, war ein Fehler", hieß es. Man habe sich daher entschieden, die entsprechende Sequenz herauszuschneiden.

