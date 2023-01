Eric Stehfest: Dschungel-Star Lucas machte homophobe Aussage

Eric Stehfest (33) wettert gegen Lucas Cordalis (55)! Aktuell verbringt der Mann von Daniela Katzenberger (36) die letzten Tage im Dschungelcamp. So musste er gestern gemeinsam mit Luigi Birofio (23) und Papis Loveday (46) eine Essens-Challenge absolvieren, die der Realitystar und das Model deutlich besser meisterten als Lucas. Dennoch sprach vor allem Papis dem Sänger gut zu. Doch statt mit Dank zu reagieren, machte Lucas eine Aussage, die für Eric ein absolutes No-Go war.

Während der Prüfung feuerte Papis den 55-Jährigen an, doch Lucas reagierte daraufhin unangebracht: "Ihr habt mehr Übung beim Schlucken als ich. Tut mir leid. Das muss mal gesagt sein." Auch der einstige GZSZ-Star verfolgte die Szenen: "Das ist total homophob!", wetterte der 33-Jährige in der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach"-Show. Eric glaubt, dass da bereits die Spannungen anfingen, die schlussendlich in einem großen Streit endeten.

Auch Natascha Ochsenknecht (58) scheint kein großer Lucas-Fans zu sein: Als der Sohn von Costa Cordalis (✝75) mitten im Gigi-Papis-Streit die Erziehung des ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten kritisiert hatte, sei er ihrer Meinung nach zu weit gegangen: "Das macht man nicht, da gibt es eine Grenze. Das ist eine Frage des Respekts. [...] Das war ganz böse." Laut Natascha habe sich Gigi daraufhin "richtig im Griff gehabt".

RTL / Stefan Thoyah Papis Loveday, Gigi Birofio und Lucas Cordalis bei der Dschungelprüfung 2023

AEDT / SplashNews.com Eric Stehfest, Ex-Dschungelcamper

Getty Images Natascha Ochsenknecht im September 2022

