Ex Vanessa ermutigte Austin Butler zur "Elvis"-Hauptrolle!

Für Austin Butlers (31) größte Rolle ist auch seine Ex-Freundin verantwortlich. In dem Biopic "Elvis" schlüpft der Schauspieler in die Rolle des legendären Elvis Presley (✝42). Eine anspruchsvolle Figur, die er aber offenbar mit Bravour meisterte: Sie brachte ihm nun sogar eine Oscar-Nominierung ein. Anfang Januar dankte er einem Freund, der ihn immer wieder darin bestärkte, die Rolle zu spielen. Jetzt verrät Austin, dass dieser Freund seine Ex Vanessa Hudgens (34) war.

Gegenüber der Los Angeles Times verrät Austin, dass es tatsächlich seine Ex-Freundin Vanessa war, die ihn darin bestärkte, Elvis zu spielen. "Wir waren schon so lange zusammen und sie hatte diese Art von hellseherischem Moment. Ich verdanke ihr viel, weil sie an mich geglaubt hat", meint der 31-Jährige. Anfang Januar sprach er mit Hollywood Reporter und erklärte: "Im Radio lief ein Elvis-Weihnachtslied, und ich sang mit. Mein Freund sah zu mir rüber und sagte: 'Du musst Elvis spielen.'" Als dann klar wurde, dass der Film gedreht wird, habe Vanessa nicht locker gelassen. Sie ermutigte ihn, zu versuchen, die Rolle zu bekommen.

Doch der Erfolg des Films und von Austin selbst scheint für ihn einen bitteren Beigeschmack zu haben. Dass Elvis' Tochter Lisa Marie Presley (✝54) vor wenigen Wochen verstarb, brachte seiner Freude über die Oscar-Nominierung einen Abbruch. Er habe sich gewünscht, diesen besonderen Moment mit ihr teilen zu können.

Getty Images Austin Butler, Filmstar

Getty Images Austin Butler und Vanessa Hudgens im Dezember 2018

Instagram / bazluhrmann Austin Butler und Lisa Marie Presley

