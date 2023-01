Gigi irritiert seine Eltern mit Dschungelcamp-Ausraster

Luigi Birofios (23) Eltern wundern sich über ihn. Im Dschungelcamp liegen die Nerven nach zwei Wochen blank. Gigi und Papis Loveday (46) nahmen Lucas Cordalis (55) nach einer Prüfung ins Kreuzverhör, weil sie annehmen, dass er aus Imagegründen seine Meinung im Camp nicht offen sagt. Zuvor legte sich Gigi auch mit Claudia Effenberg (57) an, indem er sich wünschte, dass sie das Camp verlässt. Jetzt sagen Gigis Eltern: Sie kennen ihren Sohn nicht so aufbrausend.

"Ich habe Luigi noch nie so gesehen", offenbarte Gigis Mutter im Interview mit RTL. Dem stimmte sein Vater Marcello zu. Doch sein Papa versuchte Gründe zu finden, warum sein Kind in der TV-Show so aus der Haut fährt. "Man muss realistisch sein. Es sind 14 Tage im Dschungel. Dazu kommt Stress, wenig Schlaf, wenig Essen, Müdigkeit", meinte Marcello.

Besonders laut wurde Gigi, als Lucas ihm vorwarf, keine gute Erziehung genossen zu haben. Der Reality-TV-Kandidat betonte zuvor, dass seine Familie ihm alles bedeute. "Ich bin trotzdem froh, dass Gigi unsere Erziehung bekommen hat und er nicht etwas noch Schlimmeres machen wird", teilte Gigis Vater mit.

RTL / Stefan Thoyah Gigi, Papis und Lucas während ihrer Prüfung

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

