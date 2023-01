Shakiras Kinder dürfen Piqués Mutter nicht mehr Oma nennen!

Geht Shakira (45) damit zu weit? Der kolumbianische Superstar trennte sich im vergangenen Sommer nach zwölf gemeinsamen Jahren von ihrem vermeintlich untreuen Partner Gerard Piqué (35). In ihrem Diss-Track gab die Sängerin bereits zu verstehen, dass sie sauer ist – auch auf die Mutter der Barcelona-Legende, Montserrat Bernabéu. Diese soll nämlich die Beziehung zur Geliebten ihres Sohnes, Clara Chia Marti, befürworten. Jetzt soll Shakira ihrer Ex-Schwiegermutter einen ganz besonderen Kosenamen abgesprochen haben!

Insider berichten gegenüber Lecturas, dass Montserrat am Boden zerstört sein soll. Angeblich habe Shakira ihren Söhnen Sasha (7) und Milan (10) verboten, die Großmutter der beiden als Oma anzusprechen. Ein harter Schlag für Gerards Mutter, denn: Sie soll bis zum Ende gekämpft haben, um das entfremdete Paar zu versöhnen, behauptet die Quelle weiter. Montserrat und ihr Ehemann seien stets offen für einen Dialog mit der zweifachen Mutter gewesen.

In ihrem kürzlich erschienenen Song zeichnet Shakira ein eher negatives Bild der 60-Jährigen. So beschwert sie sich in einer Zeile darüber, dass ihr Ex sie mit der Schwiegermutter als Nachbarin zurückgelassen hat. Die "Waka Waka"-Interpretin soll Marca zufolge sogar mit dem Bau einer Mauer zwischen ihren beiden Häusern, die in einigen Bereichen miteinander verbunden sind, begonnen haben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gerard Piqué und Shakira, Ex-Ehepaar

Getty Images Shakira, ihr Sohn Milan und ihre Schwiegermutter Montserrat Bernabeu, 2013

Exclusive Pix / ActionPress Shakira und ihre Ex-Schwiegermutter Montserrat Bernabeu

