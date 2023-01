"So aufgeregt": Stacey Solomon enthüllt das Babygeschlecht!

Stacey Solomon (33) will ihre Fans nicht weiter auf die Folter spannen. Ende Dezember verkündet die ehemalige X Factor-Kandidatin, dass ihr Mann Joe Swash und sie zum dritten Mal zusammen Nachwuchs erwarten. An der Schwangerschaft lässt sie ihre Fans im Netz ebenfalls teilhaben. Nun verriet die Musikerin auch endlich: Erwartet sie ein weiteres Mädchen oder wieder einen Jungen? "Ich bin so aufgeregt, euch mitzuteilen, dass wir bald eine weitere süße Tochter bei uns begrüßen dürfen", schwärmt die Mama auf Instagram.

