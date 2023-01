Würde "Harry Potter"-Star Rupert Grint noch mal Ron spielen?

Kehrt Ron Weasley auf die Kinoleinwände zurück? 2001 hatte Rupert Grint (34) erstmals als rothaariger Zauberlehrling in Harry Potter und der Stein der Weisen vor der Kamera gestanden. In den darauffolgenden Jahren spielte er den tollpatschigen Freund des Protagonisten in sieben weiteren Filmen – und wurde dadurch weltberühmt. Zehn Jahre nach dem ersten Streifen fand die Geschichte dann schließlich ein Ende. Jetzt verriet Rupert: Er würde Ron auch in weiteren Produktionen verkörpern!

In der TV-Show "This Morning" plauderte der 34-Jährige nun über ein mögliches Comeback des beliebten Weasleys. Auf die Frage, ob er Ron erneut spielen würde, erklärte er ganz offen: "Ja, ich denke, wenn das Timing stimmt und alle es tun würden... Er war eine wichtige Rolle für mich, wir sind quasi eine Person." Der Vater einer Tochter schilderte weiter, die Figur habe seine Kindheit sehr geprägt und sei ihm noch immer sehr wichtig.

Obwohl Rupert sicherlich Feuer und Flamme wäre, existieren bisher keine konkreten Pläne für eine neue "Harry Potter"-Produktion. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, es sei eine Serie über die Hogwarts-Schüler geplant – das hatte auch Warner Bros. in einem Statement angedeutet: "Wir führen diesbezüglich momentan viele verschiedene Gespräche!"

Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Stars Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Matthew Lewis

Anzeige

SIPA PRESS/ Action Press Rupert Grint und Jessie Cave in "Harry Potter"

Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de